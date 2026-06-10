أربيل تعلن تشكيل لجنة دائمة مع بغداد لحل الخلافات وتبدي مرونة لاستئناف صادرات النفط

شفق نيوز - أربيل

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، يوم الأربعاء، أن مجلس وزراء الإقليم اقترح على الحكومة الاتحادية تشكيل لجنة مشتركة دائمة يقع على عاتقها حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، مؤكداً أن بغداد رحبت بهذا المقترح.

وقال هوراماني في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة لمجلس الوزراء في اربيل، إن الخطوات العملية لتشكيل هذه اللجنة ستبدأ قريباً.

وبما يتعلق بالملف النفطي، أكد المتحدث أن ‏الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم عقدت اجتماعا مع الحكومة الاتحادية، وقد شاركت حكومة الإقليم في تنظيم هذا الاجتماع، وهدف كوردستان هو حل الخلافات والمشاكل.

وأشار إلى أنه في حال تقديم الحكومة العراقية ضمانات بعدم استهداف الحقول والمنشآت النفطية، وكذلك تأمين المستحقات المالية للشركات، فإن عملية استئناف صادرات النفط الإقليم ستنطلق بكامل طاقتها، مؤكداً دعم ومساندة حكومة الإقليم ذلك الأمر، وهي مستعدة للتعاون مع بغداد بهدف الخروج من الأزمة التي يعيشها العراق جراء التوترات الأمنية في المنطقة التي تسببت بتراجع حاد في صادرات النفط.

وبشأن تطبيق "أسكودا" لأتمتة وتحديث البيانات الجمركية والمنافذ أوضح هوراماني، أن حكومة الإقليم ليست ضد النظام، ولكن كان ينبغي إبلاغها بذلك مسبقاً قبل تطبيقه نظراً لما يتطلبه تنفيذه من استعدادات مكثفة، كاشفا عن توجه وفد من حكومة إقليم كوردستان حالما يصبح وفد الحكومة العراقية جاهزاً لمناقشة مسألة النظام.