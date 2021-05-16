أربيل تعلن تسهيلات جديدة في الإجراءات الخاصة بوباء كورونا

شفق نيوز/ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بوباء كورونا في أربيل، يوم الأحد، عن المزيد من التسهيلات الخاصة بفك الإجراءات المشددة التي فرضت لاحتواء الفيروس.

وذكرت الغرفة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "بدءاً من يوم غد، سيتم فتح جميع قاعات المناسبات والأعراس والاحتفالات مع الاخذ بنظر الاعتبار تطبيق الإجراءات الوقائية ومطالبة أصحاب القاعات عند اقامة الحفلات العائلية استخدام الكمامة".

وأضاف "كغرفة عمليات اربيل، فإن جميع القرارات التي اتخذت سابقاً وحالياً هي من أجل حماية صحة وسلامة المواطنين، ولهذا وفي هذه الظروف الحالية المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المواطنين ولهذا يجب على جميع الأفراد الالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل حماية الصحة والسلامة العامة لمدينتنا".