أربيل تعلن تسجيل قرابة ألف حريق خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلن الدفاع المدني في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، تسجيل قرابة ألف حريق خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال شاخوان سعيد صالح، المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، في حديث لوسائل إعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إن "هناك 928 حريقاً في الأشهر الستة الماضية في محافظة أربيل، وأن معظم الأماكن المحترقة لم يكن فيها أية أنظمة إطفاء وأنظمة دفاع مدني".

وكانت آخر الحرائق التي سجلتها أربيل قد وقعت عند الساعة 11:30 صباح اليوم الإثنين، في شارع الغزالي المخصص للكافيتريات واماكن الوجبات السريعة، مما أدى الى احتراق ثلاثة قصور، وقال شخوان سعيد، إن هذا المكان لا تتوفر فيه شروط السلامة ولا توجد فيه أنظمة دفاع مدني ومكافحة حريق".

ولفت سعيد الى أن "بعض الحرائق كانت مرتبطة بوجود تقصير وإهمال". كما اشار الى أن "جميع فرق الإطفاء عملت على مسح كافة الأسباب بعد الحرائق وسيتم رفع التقارير مجتمعة إلى الجهات المعنية لتتمكن لجان المتابعة من تشديد اشتراطات السلامة".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك.

وأشارت الى أن المتورطين ينتمون لحزب العمال الكوردستاني وكانوا يخططون لاستهداف أسواق في بغداد وكذلك خط جيهان لنقل النفط، اضافة الى شبكة الكهرباء في أربيل.