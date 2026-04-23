أربيل تعلن تحسن جودة هواء العاصمة وتتوعد الملوثين بـ"إجراءات صارمة"

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الخميس، تحسناً ملحوظاً في جودة الهواء داخل العاصمة، مؤكداً أنها باتت مطابقة للمعايير العالمية، فيما توعد باتخاذ إجراءات قانونية "صارمة" بحق المتسببين بتلوث البيئة.

وقال خوشناو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال ترؤسه إجتماعا للجنة العليا لحماية وتحسين البيئة في أربيل، بحضور نائبه هيمن قادر وعدد من المسؤولين، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فإن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية لاستمرار الحياة وجزءاً مهماً من الصحة العامة"، مشدداً على أنها "مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة".

واستعرض خوشناو أبرز "المنجزات البيئية التي تحققت في أربيل"، مشيراً إلى "تنفيذ مشاريع الحزام الأخضر، ومشروع (رووناكي)، والتوسع في حملات التشجير، إلى جانب إنشاء السدود الصغيرة (البوندات)".

وأضاف أن "إطفاء عدد من المولدات الكهربائية، واتخاذ إجراءات بحق المركبات الملوثة، وإغلاق المصافي غير القانونية، أسهم في تحسين جودة الهواء بشكل ملحوظ، ليصل إلى مستويات مطابقة للمعايير الدولية".

ودعا محافظ أربيل "جامعة صلاح الدين والمراكز البحثية إلى تنظيم مؤتمرات علمية وتقديم دراسات متخصصة لتسليط الضوء على هذا التحول البيئي".

فيما ناقش الاجتماع "ظاهرة رمي النفايات في الأماكن العامة والمناطق السياحية"، واصفاً إياها بأنها "تهديد للصحة العامة"، كما وجه بـ"تكثيف حملات التوعية، بالتزامن مع تطبيق أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ودعا خوشناو المواطنين إلى "التعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على نظافة المدينة والمناطق السياحية، والعمل على ترسيخ بيئة صحية، بما يسهم في جعل أربيل مدينة صديقة للبيئة على مستوى المنطقة".