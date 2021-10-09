أربيل تعلن انتهاء موسم الجفاف وتخصيص 8 مليارات دينار لمعالجة هذه المشكلة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو يوم السبت انتهاء موسم الجفاف الذي ضرب المحافظة وعدداً من مناطق إقليم كوردستان، كاشفا عن تخصيص حكومة الإقليم أكثر من 8 مليارات دينار عراقي لمعالجة هذا المشكلة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تمت زيادة عمق 133 بئر ماء، وحفر 76 بئرا بديلة، منوهاً إلى أن هناك 25 بئراً أُخرى في إطار الحفر.

ولفت إلى إنجاز 133 مشروع ماء ومعالجة مشاكلها.

وأضاف أنه تمّ تخصيص اكثر من 8 مليارات دينار عراقي لمعالجة مشاكل الجفاف في اربيل خلال هذا الصيف، مبيناً أن هذه المبالغ خصصت من قبل حكومة اقليم كردستان مع مبالغ أخرى خصصت من قبل بعض الخيرين، ومستقبلا سنكشف عن اسمائهم.

وتابع خوشناو بالقول إن هذه المشاريع كلها نفذت خلال فترة قصير لمعالجة مشكلة الجفاف وعدا هذا لدينا مشاريع استراتيجية لمعالجة ازمة الماء بشكل نهائي من بينها اكمال مشروع الإفراز الثاني وايضا اكمال مجموعة سدود من بينها سد "كومة اسبان"، مشيرا إلى الحصول على من قبل حكومة الإقليم لإنشاء سدين آخرين.

وكان خوشناو قد أعلن نهاية شهر حزيران الماضي أن محافظة أربيل ثاني أكثر المناطق تضررا بالجفاف بعد إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

وكان المحافظ قد صرح مطلع شهر تموز الماضي بتوقف أكثر من 200 بئر ماء في المحافظة عن العمل، داعيا السكان إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك ومنع هدر الماء في ظل الجفاف الذي يشهد اقليم كوردستان والعراق عامة.

يشار إلى أن محافظة أربيل تعتمد بنسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية، وبنسبة 65% على المياه الجوفية.