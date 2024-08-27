أربيل تعلن الإحصائية النهائية لاستقبال زوار الأربعينية من الجنسية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن الإحصائية النهائية لاستقبال الزوار الإيرانيين الذين أدوا مراسم الزيارة الأربعينية.

وذكرت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم تخصيص أربع محطات ثابتة لاستقبال الزوار، إضافة إلى عشر محطات متنقلة لنقل الزوار والتي تتكون من عدد من الحافلات.

وبينت أنه تم ⁠استقبال نحو 110 آلاف زائر إيراني، كما تم معالجة 3000 حالة مرضية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل أي حوادث مرورية للزوار.