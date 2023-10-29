أربيل تعلن اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة مخاطر الفيضانات

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات مشددة لدرء مخاطر أي فيضانات محتملة في موسم الشتاء المقبل.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز "من المتوقع أن يكون فصل الشتاء هذا العام محملاً بالأمطار وهناك مخاطر من حدوث فيضانات مثل السنوات الماضية وبهذا الصدد قمنا باتخاذ تدابير لازمة واستعدادات وهناك مشاريع قيد الإنشاء وجزء منها تم إتمامها إضافة إلى مشاريع سيتم الشروع بها في مستقبل قريب".

وأضاف "هناك 18 مشروعاً لمديرية المياه قيد التنفيذ وأيضاً يوجد 25 سداً قيد الإنشاء على أطراف مدينة أربيل والتي ستقلل من مخاطر الفيضانات وتفيد أيضاً لتغذية المياه الجوفية".

وحول حملات التنظيف، أشار خوشناو إلى أنه "تم تنظيف 350 كيلومتراً من الجسور ومناطق أطراف مدينة أربيل وهذه ستساهم أيضاً في التقليل من مخاطر الفيضانات".