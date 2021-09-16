سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تعلق على نزاع عشائري كبير سقط على اثره ضحايا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T08:02:11+0000
أربيل تعلق على نزاع عشائري كبير سقط على اثره ضحايا

شفق نيوز/ افاد رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الخميس بفض نزاع عشائري مسلح في قضاء خبات غرب المحافظة.

وقال خوشناو للصحفيين اليوم بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا النزاع ليست مشكلة بين عشيرتين اننا تواصلنا مع عقلاء القوم وزعماء العشيرتين طيلة الأيام الماضية واتضح ان ما يحدث هو خلاف بين أسرتين".

وأضاف أن "عشيرتي الخيلانيين والكوران تؤكدان ان هذا الخلاف ليس على مستوى العشيرتين"، مستطردا القول "نحن نتعامل مع هذا الأمر وفق القانون وأي شخص لا يلتزم سنتخذ اجراءات شديدة بحقه".

وأعرب رئيس الحكومة المحلية عن أسفه لسقوط ضحايا جراء هذا الخلاف، مستدركا القول إنه "لا احد فوق القانون والأشخاص المتسببين بهذا النزاع ستطالهم يد العدالة".

كما نوه خوشناو إلى أن طرفي النزاع أرتكبوا أخطاءً يوم أمس وقد أبلغناهم بأننا سنتخذ الإجراءات بحقهم"، لافتا إلى ان "القوات الأمنية بصنوفها كافة متواجدة هناك والوضع بات تحت السيطرة".

وتداولت يوم أمس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية تظهر فيه نزاعا عشائريا كبيراً استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في قضاء خبات.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

صحفيون ومثقفون يوجهون رسالة لمجلس القضاء في كوردستان

Date: 2019-12-03 19:03:19
صحفيون ومثقفون يوجهون رسالة لمجلس القضاء في كوردستان

أربيل تلمح لتشديد الإجراءات: احتمال فرض حظر التجوال في الإقليم غير مطروح

Date: 2021-03-26 07:52:21
أربيل تلمح لتشديد الإجراءات: احتمال فرض حظر التجوال في الإقليم غير مطروح

إصابة الفنانة الكوردية "جوبي فتاح" بحادث في أربيل

Date: 2021-05-08 10:54:14
إصابة الفنانة الكوردية "جوبي فتاح" بحادث في أربيل

السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

Date: 2019-09-24 15:28:52
السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

اسايش اربيل: مقتل موظف بالقنصلية التركية ومدني واصابة شخص بهجوم مسلح

Date: 2019-07-17 15:54:39
اسايش اربيل: مقتل موظف بالقنصلية التركية ومدني واصابة شخص بهجوم مسلح

لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان .. إفتتاح قسم هندسة الطيران

Date: 2020-11-17 11:40:02
لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان .. إفتتاح قسم هندسة الطيران

اربيل تفتح ابواب المناطق السياحية امام مرتاديها بتعليمات وشروط

Date: 2020-06-03 18:44:34
اربيل تفتح ابواب المناطق السياحية امام مرتاديها بتعليمات وشروط