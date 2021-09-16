أربيل تعلق على نزاع عشائري كبير سقط على اثره ضحايا

شفق نيوز/ افاد رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو يوم الخميس بفض نزاع عشائري مسلح في قضاء خبات غرب المحافظة.

وقال خوشناو للصحفيين اليوم بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا النزاع ليست مشكلة بين عشيرتين اننا تواصلنا مع عقلاء القوم وزعماء العشيرتين طيلة الأيام الماضية واتضح ان ما يحدث هو خلاف بين أسرتين".

وأضاف أن "عشيرتي الخيلانيين والكوران تؤكدان ان هذا الخلاف ليس على مستوى العشيرتين"، مستطردا القول "نحن نتعامل مع هذا الأمر وفق القانون وأي شخص لا يلتزم سنتخذ اجراءات شديدة بحقه".

وأعرب رئيس الحكومة المحلية عن أسفه لسقوط ضحايا جراء هذا الخلاف، مستدركا القول إنه "لا احد فوق القانون والأشخاص المتسببين بهذا النزاع ستطالهم يد العدالة".

كما نوه خوشناو إلى أن طرفي النزاع أرتكبوا أخطاءً يوم أمس وقد أبلغناهم بأننا سنتخذ الإجراءات بحقهم"، لافتا إلى ان "القوات الأمنية بصنوفها كافة متواجدة هناك والوضع بات تحت السيطرة".

وتداولت يوم أمس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية تظهر فيه نزاعا عشائريا كبيراً استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في قضاء خبات.