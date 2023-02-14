أربيل تعلق الاحتفال بـ"الفلنتاين" بسبب الزلزال في تركيا وسوريا

شفق نيوز/ هنأ أوميد خوشناو رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الحب المعروف بـ"الفلنتاين" غير أنه في الوقت ذاته أعرب عن أسفه جراء سقوط آلاف الضحايا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا قبل أيام.

وقال خوشناو في بيان أصدره اليوم، إن لن يتم إجراء أي احتفال رسمي ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بمناسبة عيد الحب العالمي نحن نظهر فقط حبنا لأحبائنا في (غرب وشمال) كوردستان، والعالم بأسره.

وفي 14 فبراير/شباط من كل عام يحتفل الملايين حول العالم بعيد الحب.

ويحمل هذا العيد اسم "الفلنتاين" نسبة إلى قديس بهذا الاسم يُعد راعيا للعشاق في العالم. وقد جاء اختيار 14 من فبراير/شباط (التاريخ الذي يعتقد أنه قتل فيه عام 269 بعد الميلاد) عيدا للعشاق في كثير من الدول.

وقد بدأ الاحتفال بعيد الحب، منذ منتصف القرن التاسع عشر، حينما حوَّل التجار الأمريكيون تقليدا دينيا شعبيا لإحياء ذكرى القديس فالنتين إلى حدث معاصر.