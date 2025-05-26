أربيل تعقد اجتماعاً طارئاً لحل مشاكل المياه

شفق نيوز/ ترأس محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً لمتابعة سير أعمال مشاريع إيصال المياه إلى مركز المدينة وربطها بالشبكات الداخلية.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع حضره نائب المحافظ، وقائممقام المركز، ورئيس البلدية، والمدير العام للبلديات، ومدير مياه أربيل، ومدير مياه المناطق المحيطة، ومدير مركز EJCC، وممثلو شركات توزيع الكهرباء الأهلية.

وأشار إلى أن المجتمعين ناقشوا سير أعمال مشاريع الإسراع في إيصال مياه أربيل، وربطها بالشبكات الداخلية في مركز المدينة، ومشروع مياه قوش‌تپه والمناطق المحيطة، ومعالجة المشكلات والعقبات المتعلقة بشحّ المياه خلال فصل الصيف.

وبعد الاطلاع على تطورات العمل في مشاريع إيصال مياه أربيل السريعة وربطها بالشبكات الداخلية، ومشروع قوش‌تپه، أعرب محافظ أربيل عن شكره للشركات المنفذة الثلاث (Hemn Group، Kaywan، Awzan)، مؤكداً أهمية هذه المشاريع لمدينة أربيل، ودورها في رفع منسوب المياه الجوفية وتوفير مياه الشرب للمواطنين.

كما أبدى ارتياحه لتقدّم هذه المشاريع، خاصة مشروع إيصال مياه أربيل السريع وربطه بالشبكات الداخلية، مشيراً إلى أنه وفقاً لنسبة الإنجاز، فإن مطلع شهر تموز سيشهد إيصال المياه إلى عدد من الأحياء الواقعة بين شارعي "رشكين" و"كويه"، والتي كانت سابقاً تعاني من ضعف في المياه الجوفية، ما سيؤدي إلى إنهاء مشكلة شحّ المياه فيها خلال هذا الصيف.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى بحث مسألة تحديث وإصلاح العيوب الفنية في آبار المياه، وتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة للأحياء التي لم تصلها الكهرباء الكافية، مما يتسبب في أزمة مياه.

وفي هذا الإطار، أعلن محافظ أربيل، وبتوجيه مباشر من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن تخصيص مبلغ 2 مليار و500 مليون دينار كمرحلة طارئة لمعالجة هذه المشكلات، مؤكداً على تسريع الخطوات العملية، وموجهاً الدوائر المعنية إلى التنسيق والتعاون المشترك لتنفيذ الإجراءات اللازمة بدءاً من صباح الغد لتقليل معاناة المواطنين مع أزمة المياه.