أربيل تعطل الدوام الرسمي لإزالة مخلفات سيول جارفة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي لإزالة مخلفات سيول جارفة اجتاحت بعض مناطق المحافظة.

وقالت محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد من أجل إزالة مخلفات السيول من شوارع المدينة.

واجتاحت سيول جارفة ناجمة عن تساقط الأمطار بعض مناطق مدينة أربيل والقرى المحيطة ما تسبب بخسائر مادية كبيرة، دون ورود وقوع إصابات.

في الأثناء، اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، السبت، ان التنبؤات تشير الى ان هذه الليلة ستشهد موجة امطار غزيرة وعواصف رعدية تصاحبها احيانا سقوط البرد (الحالوب)، مبينة ان الامطار جميع حدود محافظة اربيل.

واشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان من المتوقع ان تبلغ كمية المطار الساقطة مابين 10 – 15 ملم، منوهة الى احتمال زيادة تلك الكمياة في بعض الاوقات والاماكن.

وافاد البيان بان سرعة الرياح ستكون متوسطة وفي بعض الاوقات تنشط الى مافوق 40كم/س.

وطالب البيان، الاهالي في حالة حصول اية ضروف اعلام فرقها على الرقم 115.