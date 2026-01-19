أربيل تعطل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية غداً بسبب موجة البارد

شفق نيوز- أربيل

قررت الحكومة المحلية في أربيل، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية ليوم غد بسبب موجة البرد التي تجتاح إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ أربيل، أوميد خوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير عقد اجتماعاً مساء اليوم مع القائممقامين والمدير العام لتربية أربيل، وتقرر أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء عطلة رسمية في المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية التابعة للمديرية العامة للتربية.

وبين أن ذلك يأتي بسبب موجة الثلوج والأمطار والبرد القارس التي تجتاح المنطقة، وحرصاً على سلامة وصحة الطلبة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محافظة السليمانية تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وقال محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء بعد التشاور مع الدوائر المعنية والمديرية العامة للتربية في محافظة السليمانية والوحدات الإدارية.

وتقرر تعطيل الدوام ليومي الثلاثاء 20، والاربعاء 21 من الشهر الجاري، في جميع المدارس والمراكز التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وذلك "بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ضمن حدود محافظة السليمانية، وحرصاً على سلامة وصحة الطلبة والمواطنين".