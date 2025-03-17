أربيل تعتمد الحجز الإلكتروني بدائرة البطاقة الوطنية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجنسية في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، عن اعتمادها الحجز الإلكتروني في أقسام بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "اعتبارًا من يوم غد 18 آذار، سيتم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني في جميع أقسام بطاقة الهوية الوطنية التابعة لها".

وأضافت أنه "بحسب التوجيه الجديد، لن يتم إنجاز أي معاملة بعد هذا التاريخ إلا من خلال الحجز الإلكتروني المسبق، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقليل الازدحام، وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية".