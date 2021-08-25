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أربيل تعتقل 7 مجاميع .. الدولار الليبي يفاقم من عمليات النصب والأحتيال في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-25T09:12:55+0000
أربيل تعتقل 7 مجاميع .. الدولار الليبي يفاقم من عمليات النصب والأحتيال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء إلقاء القبض على 25 شخصا يمثلون 7 مجاميع متورطة بعمليات نصب واحتيال على الناس باسم الدولار الليبي.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه تم اعتقال 7 مجاميع تضم 25 شخصا متهمين بإرتكاب 35 جريمة خلال هذه الفترة، مشدداً على المواطنين بعدم الانخداع بوجود الدولار الليبي لانها مجرد أكاذيب ولا أساس لها.

وعرض نماذج من الدولار المزيف الذي استولوا الذي استولت عليه قوات الشرطة

كما أعلن عزيز عن احصائيات الأشهر الستة المنصرمة، قائلا إن، 7981 جريمة ارتكبت في اربيل خلال تلك المدة، وتم حسم 7309 منها أي بما نسبته 92%، مضيفا أنه تم اعتقال 2755 متهما.

كما تم اعتقال 314 متهما ارتكبوا جرائم في محافظات اخرى من البلاد وتوجهوا بعدها لأربيل وتم اعتقالهم وإحالتهم إلى الأماكن التي قدموا منها لينالوا جزاءهم العادل، وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

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