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أربيل تعتزم التحليق جوا نحو السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-23T14:31:36+0000
أربيل تعتزم التحليق جوا نحو السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، يوم الأحد، تخطيطها لبدء السفر جوا مع مطار السليمانية، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات في هذا الصدد.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن "المطار لديه رحلات جوية مع كل المحافظات العراقية التي تمتلك مطارات، ونعتزم في الوقت الحالي بدء الرحلات الجوية مع مطار السليمانية ايضا".

وأضاف هوشيار، أن "إدارة المطار قامت بالاجتماع مع الخطوط الجوية العراقية لهذا الغرض، وأبلغت أنها ستقوم بدراسة المشروع"، مؤكداً "اتخاذ جميع الإجراءات لهذا الغرض".

وأوضح أن "إدارة المطار ستقوم بنشر جميع التفاصيل المتعلقة بالرحلات الجوية بين أربيل والسليمانية، في حال الموافقة عليها والبدء بها".

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