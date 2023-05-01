أربيل تعبّد المناطق السكنية بأكثر من 5 مليارات دينار وتؤشر مشكلة

شفق نيوز/ اعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو، يوم الإثنين، وضع حجر الأساس للشروع بإنشاء شوارع داخل مناطق سكنية بأكثر من 5 مليارات دينار وحدد نهاية العام الحالي موعداً لإكمال المشروع.

وقال خوشناو عند وضع حجر الأساس في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك مشكلة تواجهنا وهي عدم وجود سيولة نقدية بسبب عدم بيع حكومة إقليم كوردستان للنفط وكذلك عدم اقرار الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023".

وأبدى رئيس الحكومة المحلية في أربيل، "خشيته من توقف المشاريع الخدمية"، وقال إن "هناك أكثر من 50 مليار دينار للمقاولين بذمة الحكومة وتم صرف 50 ‎%‎ منها".