أربيل تعاقب قرابة 100 محطة تعبئة للوقود بسبب رداءة البنزين والتلاعب به

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، يوم الخميس، فرض عقوبات على 92 محطة تعبئة وقود للسيارات بسبب رداءة نوعية مادة البنزين، والتلاعب بجودته.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إنه "بسبب رداءة نوعية البنزين المباع للأهالي والتلاعب بجودته فقد تم الشهر الماضي معاقبة 42 محطة تعبئة للوقود، وفي بداية الشهر الجاري ولغاية اليوم تمت معاقبة (50) محطة تعبئة وقود البنزين في أربيل وضواحيها من قبل لجنة التفتيش والمراقبة التابعة لمديرية النفط ومشتقاته في أربيل".

كما نوه البيان إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك المحطات".