أربيل.. تظاهرات واسعة تنديدا بالهجمات على مناطق شمال شرق سوريا

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، انطلاق احتجاجات شعبية واسعة شارك فيها المئات من المواطنين والنشطاء، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، تنديداً بالتصعيد العسكري الأخير والهجمات على المناطق الكوردية في شمال شرق سوريا.

وتجمع المتظاهرون في ساحات مركز المدينة، وتحديداً بالقرب من قلعة أربيل التاريخية، رافعين شعارات ولافتات تطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مناطق "روج آفا".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين وجهوا نداءات عاجلة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل السريع لوضع حد للهجمات وحماية المدنيين من العمليات العسكرية.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظم المئات من المواطنين والناشطين والكورد السوريين، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ثلاث وقفات احتجاجية واحدة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، والثانية عند مقر القنصلية الأميركية، والثالثة وسط المحافظة، للمطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العمليات العسكرية المستمرة في مناطق شمالي سوريا.