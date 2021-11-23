أربيل تطيح بمجموعة من تجار ومتعاطي المخدرات

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اعتقال 10 اشخاص داخل مدينة اربيل بتهمة التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ضباط ومنتسبي المديرية تمكنوا اليوم الثلاثاء من اعتقال عشرة متهمين مع مصادرة العديد من انواع المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم".

واوضح ان "المواد المخدرة التي تمت مصادرتها تبلغ 952 غراماً من الترياك و300 غرام من الكريستال و210 غرامات من الحشيشة و104 شريطا من حبوب ترامادول المخدرة و18 حبة كوداين المخدرة و4 بايبات (غليونات) مع مبلغ الف يورو مزورة".

واشار البيان الى ان "المتهمين يواجهون المحكمة وفقا للمادة 25 من قانون المواد المخدرة".