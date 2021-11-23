سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تطيح بمجموعة من تجار ومتعاطي المخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-23T14:49:00+0000
أربيل تطيح بمجموعة من تجار ومتعاطي المخدرات

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اعتقال 10 اشخاص داخل مدينة اربيل بتهمة التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ضباط ومنتسبي المديرية تمكنوا اليوم الثلاثاء من اعتقال عشرة متهمين مع مصادرة العديد من انواع المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم".

واوضح ان "المواد المخدرة التي تمت مصادرتها تبلغ 952 غراماً من الترياك و300 غرام من الكريستال و210 غرامات من الحشيشة و104 شريطا من حبوب ترامادول المخدرة و18 حبة كوداين المخدرة و4 بايبات (غليونات) مع مبلغ الف يورو مزورة".

واشار البيان الى ان "المتهمين يواجهون المحكمة وفقا للمادة 25 من قانون المواد المخدرة".

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

Date: 2021-02-10 10:10:01
مسرور بارزاني: تسليم نفط كوردستان كله الى بغداد غير دستوري ونحن لا نقبل به

ثلاث إصابات بليغة وأضرار جسيمة باندلاع حريق في جامع بأربيل

Date: 2021-07-10 11:42:44
ثلاث إصابات بليغة وأضرار جسيمة باندلاع حريق في جامع بأربيل

أربيل.. فيديو ترفيهي عن كورونا يعود بالمتاعب على أصحابه

Date: 2020-03-05 21:56:34
أربيل.. فيديو ترفيهي عن كورونا يعود بالمتاعب على أصحابه

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

مستشفى الخاص بكورونا في اربيل يوضح حول نقص الاوكسجين ويعلن وفاة 4 مصابين

Date: 2020-07-30 09:39:49
مستشفى الخاص بكورونا في اربيل يوضح حول نقص الاوكسجين ويعلن وفاة 4 مصابين

آخر وجبة ايزيديات تصل فرنسا

Date: 2019-11-21 11:14:23
آخر وجبة ايزيديات تصل فرنسا

صور.. أربيل تحيي اليوم العالمي للمسرح بفعاليات متعددة

Date: 2021-03-27 13:57:01
صور.. أربيل تحيي اليوم العالمي للمسرح بفعاليات متعددة