أربيل تطيح بمبتز "كبير" أجبر فتاة على الانتحار بواسطة إلقاء نفسها من بناية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على مبتز تسبب بانتحار فتاة إثر تهديده المتواصل لها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه: بتاريخ 12 من شهر نيسان/أبريل الماضي اختفت فتاة في اربيل تُدعى (آريا محمد خليل) تبلغ من العمر 20 عاما وهي طالبة في المعهد التقني في قسم المكتبات والمعلومات، وقد قدم والدها وسجل شكوى قانونية لتشرع الشرطة بعدها بعمليات التحري والبحث".

وأضاف أنه "في 21 من شهر نيسان تم العثور على جثة الفتاة في بناية قيد الإنشاء داخل مدينة اربيل على الطريق المؤدي الى كركوك ليتبين ان الفتاة قامت بالقاء نفسها من اعلى تلك البناية لتفارق الحياة جراء ذلك".

كما أشار عزيز إلى أن "مديرية شرطة محافظة اربيل أجرت تحقيقات مكثفة حول هذا الموضوع وبعد استحصال المعلومات من والد الفتاة اتضح ان هناك شخصا هو السبب في وقوع الحادث".

المتحدث باسم الشرطة أوضح "بعدها أستحصلنا معلومات من زميلاتها وزملائها في المعهد اتضح ان هذا الشخص كان يقوم بتهديدها ابتزازها بشكل متواصل"، مردفا بالقول إنه الاطلاع على الصفحة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تمكنت الشرطة من التعرف على هوية ذلك الشخص الذي كان يهددها ويبتزها".

ومضى قائلا إن الشرطة اجرت تحقيقات مكثفة وتمكنت من تحديد محل سكن ذلك الشخص، والقت القبض عليه في إدارة منطقة "رابرين"، مبينا أن المتهم اعترف على نفسه بالتحقيقات الأولية بأنه كان يهدد الفتاة بشكل متواصل ليكون المتسبب الرئيسي في وقوع حادثة الانتحار".

ولفت عزيز إلى ضبط الهاتف النقال لهذا الشخص والذي كان يحتوي على مجموعة كبيرة من الصور التي كان يبتز بها العديد من الفتيات، وقد فتح له ملف تحقيقي وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ودعا المتحدث باسم شرطة اربيل الأسر التي تتعرض الى مثل هكذا انواع من التهديد والابتزاز الى ابلاغ الشرطة، قائلا انها ستقوم باللازم في مساعدتهم والتعاون معهم للقضاء على مثل هكذا امور.