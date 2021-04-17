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أربيل تطيح بتسعة من تجار المخدرات وتضبط مواد مخدرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-17T14:59:38+0000
أربيل تطيح بتسعة من تجار المخدرات وتضبط مواد مخدرة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، اعتقال تسعة من تجار المواد المخدرة في اربيل، مشيرة الى ضبط كميات من مختلف انواع المواد المخدرة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد متابعة دقيقة من قبل فرق المديرية لمجموعة من تجار المواد المخدرة في مدينة اربيل وفي حملة استمرت لساعات ليلة 16 نيسان تم التمكن من اعتقال 9 من تجار المواد المخدرة"، لافتا الى "ضبط كمية من الواد المخدرة".

واشار البيان الى ان "كمية المواد المخدرة المضبوطة تتألف من 2.569 (كيلوين وخمسمائة وتسع وستين غراما) من الهيرويين، و1.375 (كيلو وثلاثمائة وخمس وسبعين غراما) من الكريستال و984 (تسعمائة واربع وثمانين غراما) من الحشيشة و680 (ستمائة وثمانين غراما) من الترياك و580 (خمسمائة وثمانين غراما) من مادة جامايكا".

واوضح البيان ان "هذه المجموعة هي مصدر لتوزيع المواد المخدرة في مدينة اربيل وتسببت بتورط العديد من الشباب في الاقليم بالادمان على المواد المخدرة".

وتابع البيان ان "فرق المديرية في نشاط اخر تمكنت اليوم السبت بالتعاون مع مركز مكافحة المواد المخدرة في حاج عمران من اعتقال متهم قرب منطقة بستورة بحوزته كمية 3 كيلوغرامات مواد مخدرة من نوع الترياك".

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