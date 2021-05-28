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أربيل تطمئن: بإمكان المغنين تقديم فنهم في الشوارع

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-28T20:46:55+0000
أربيل تطمئن: بإمكان المغنين تقديم فنهم في الشوارع

شفق نيوز/ نفت الإدارة المحلية في أربيل، يوم الجمعة، صحة أنباء تحدثت عن اعتقال مغنً لتقديمه فنه في الشوارع العامة.

وكان مدونون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد أفادوا باعتقال السلطات في أربيل المغني محمد فاتح، وهو كوردي من إيران، بسبب غنائه في الشوارع لكسب لقمة العيش.

وقالت محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نبأ اعتقال المغني محمد فاتح عارً عن الصحة، مشيرة إلى أنه يقدم فته في شوارع أربيل منذ فترة.

وأضافت، "نريد أن نطمأن الجميع بأن هذا المغني وغيره أحرار لاتخاذ الشوارع والاماكن العامة مسرحاً لتقديم فنهم، ولا يسمح لأحد بمنعهم من مزاولة اعمالهم الفنية"، مردفة بأن "الفن والفنانين محل تقديرنا دائماً".

واشتهر المغني محمد فاتح بتقديم فنه في شوارع مدينة السليمانية على مدى شهرين قبل أن يوسع جولته إلى أربيل قبل نحو شهر لكسب لقمة العيش.

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