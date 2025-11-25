أربيل تطلق حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة" التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة والتنمية، وذلك بمشاركة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح بيان لمحافظة أربيل ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحملة التي تستمر لمدة ستة عشر يوماً، تتضمن سلسلة نشاطات توعوية تشمل ندوات وجلسات حوارية تهدف إلى تعزيز الوعي بطرق مواجهة العنف ضد النساء، إلى جانب عرض الإحصائيات والبيانات المتعلقة بحالات العنف المسجّلة لدى الجهات المختصة.

ويأتي انطلاق الحملة في أربيل تزامناً مع انطلاق حملة مشابهة في السليمانية حيث أعلنت "مجموعة التنسيق لمناهضة العنف على أساس النوع الاجتماعي" خلال مؤتمر صحفي أُقيم في متنزه هاواري شار وسط المدينة، وحضرته وكالة شفق نيوز، انطلاق الحملة بمشاركة ناشطات، وممثلي مؤسسات حكومية، ومنظمات مجتمع مدني، مستهلين الفعالية بدقيقة صمت حداداً على أرواح الشهيدات.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن العنف الإلكتروني ضد النساء في السليمانية ومحافظات الإقليم يتصاعد بوتيرة مقلقة، إذ باتت الهجمات الرقمية تستهدف النساء مباشرة عبر الإساءة اللفظية، التهديد بنشر معلومات خاصة، استخدام الصور للابتزاز، ونشر الشائعات، ما يترك آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة، ويدفع العديد منهن إلى الانعزال والتراجع عن المشاركة في الفضاء الرقمي.

وبحسب الإحصاءات السنوية لمنظمة المساعدة القانونية للنساء اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإنه في عام 2024، جرى تسجيل 226 حالة عنف إلكتروني ضد نساء، تصدرت محافظة دهوك القائمة بـ107 حالات.

وتوضح المنظمة أن سوء استخدام وسائل التواصل والابتزاز بالصور والمقاطع يشكّلان النسبة الأكبر من تلك الحالات.

وفي تقرير آخر، كشفت الشبكة العراقية للحقوق الرقمية عن ارتفاع العنف الإلكتروني ضد النساء بنسبة 50% مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدة أن أغلب الهجمات تُشن عبر منصات التواصل الاجتماعي.