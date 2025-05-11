أربيل تطلق حملة لجمع الكلاب الضالة وترصد مكافأة مالية للمشاركين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حماية البيئة والخدمات في أربيل، اليوم الأحد، إطلاق حملة جديدة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، متضمنةً مكافأة مالية قدرها 3 آلاف دينار لكل من يسلّم كلباً ضالاً إلى مأوى أربيل.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أي شخص يمتلك دراجة نارية بثلاث عجلات أو سيارة ويرغب بالمشاركة في الحملة، يمكنه زيارة المديرية لتوقيع عقد رسمي".

وأضاف البيان، أنه "كل من يشارك في الحملة ويقوم بتسليم عدد من الكلاب الضالة إلى المأوى نهاية كل أسبوع، سيحصل على 3 آلاف دينار عن كل كلب، أما الذين لا يمتلكون وسيلة مناسبة لجمع الكلاب، فلن يكون بمقدورنا التعاقد معهم".

وأشار البيان، إلى أن "من شروط المشاركة امتلاك قفص مخصص لنقل الكلاب لضمان السلامة خلال عملية الجمع والنقل".