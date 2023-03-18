أربيل تطلق حملة "لا ترمِ" وتدعو السائحين لتخصيص 5 دقائق من وقتهم لتنظيف مخلفاتهم

شفق نيوز/ أطلقت الحكومة المحلية في محافظة أربيل، يوم السبت، حملة "لا ترمِ" للحافظ على البيئة وجمالية المنتجعات والمتنزهات السياحية، داعية في الوقت ذاته مرتاديها سواء من داخل المحافظة أم باقي مدن ومناطق إقليم كوردستان والعراق كافة إلى تخصيص بضع دقائق من وقتهم لإزالة مخلفاتهم بعد الانتهاء من الرحلات والتنزه.

وقال محافظة اربيل أوميد خوشناو في تصريح للصحفيين خلال تنظيف منتجع "دلوپە" ومرتفعات كسنزان، "اننا في كل يوم سبت من الأسبوع نزور المنتجعات والمتنزهات السياحية في اربيل ونشاهد مناظر قبيحة، وحقيقة هذه المناظر مبعث للقلق"، معتبرا أن "ما يجري من ترك النفايات والمخلفات عمل سيء للغاية من الناحية البيئية".

وأضاف: اطلقنا هذه الحملة لتنظيف منتجع "دلوپە" ومرتفعات كسنزان بأمل أن من يرتادها من الناس هي وباقي المتنزهات كافة أن يحافظوا على البيئة فيها.

كما أشار خوشناو إلى ان، الحملة التي أطلقناها وتحت عنوان "لا ترم" تأتي لأن المواطن عندما يرتاد المتنزهات ويترك الأوساخ والمخلفات ويغادر، فمما لا شك فيه يوجد إنسان آخر سيتعب كثيرا لكي ينظفها

وأكد على أنه "يتعين احترام البيئة والكوادر الحكومية التي تعمل بمجال النظافة الذين يبذلون جهودا مضنية في إزالة الأوساخ والمخلفات، داعيا المواطنين إلى تخصيص خمس دقائق من وقتهم لتنظيف المخلفات بعد الانتهاء التنزه لكي لا تتلوث البيئة في حال تركها.

ودعا رئيس الحكومة المحلية أيضا، سكان اربيل والضيوف القادمين من باقي مناطق ومدن اقليم كوردستان والعراق كافة إلى أن يحافظوا على البيئة عندما يقصدون المتنزهات والمنتجعات السياحية خلال أعياد نوروز.