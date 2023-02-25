أربيل تطلق حملة لاعتماد اللغة الكوردية في اللوحات التعريفية للمحال والفنادق والمطاعم

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، مساء اليوم السبت، عن إطلاق حملة لاعتماد اللغة الكورية إلى جانب اللغات الأخرى في اللوحات التعريفية للمحال التجارية والفنادق والمطاعم.

وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "نعلن اليوم عن إطلاق الحملة الوطنية لاعتماد اللغة الكورية في اللوحات التعريفية للمحال التجارية والفنادق والمطاعم، وكذلك لائحات المأكولات والمشروبات في المطاعم (المنيو)، إلى جانب اللغات الأخرى.

وأوضح "بعض المحال والمطاعم والفنادق في أربيل لوحاتها باللغة العربية فقط أو الإنكليزية، وهذه الحملة تهدف إلى اعتماد اللغة الكوردية إلى جانب اللغات الأخرى".

وأضاف خوشناو "الحملة تنطلق اعتباراً من اليوم ولغاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، وبعد ذلك سيتم تغريم المخالفين وفي حال تكرار المخالفة يتم غلق المحل أو المطعم أو الفندق المخالف"، داعياً أصحاب المحال والمطاعم والفنادق وغيرها ممن تشملها الحملة إلى الالتزام بها.

وأشار محافظ أربيل، إلى أن "الحملة تتضمن قيام الفرق المشاركة في هذه الحملة بتنظيم دورات لتعليم اللغة الكوردية للعاملين غير الكورد في المحال والمطاعم والفنادق، بالتنسيق مع الأكاديمية الكوردية ووزارة التعليم العالي في حكومة إقليم كوردستان".

وبين خوشناو أن "هذه الحملة جاءت بالتنسيق مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني".