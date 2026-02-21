أربيل تطلق حملة كبرى لتنظيف المساجد خلال شهر رمضان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت رئاسة بلدية أربيل، يوم السبت، انطلاق مشروع واسع لتنظيف المساجد في مركز المدينة، وذلك بالتعاون مع شركات التنظيف المختصة، في إطار الاستعدادات الجارية لشهر رمضان وتهيئة الأجواء لإقامة الطقوس الدينية.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "على الرغم من أن المساجد في إقليم كوردستان بشكل عام، وأربيل بشكل خاص، تشهد إقبالاً مستمراً من المصلين طوال العام، إلا أن شهر رمضان يتميز بخصوصية ترفع من معدلات ارتياد المصلين للمساجد والبقاء فيها لفترات أطول".

وأضاف أن "الحملة انطلقت عبر رئاسة بلدية أربيل ومن خلال شركات الخدمة وبإشراف مباشر من المحافظة"، مشيراً إلى أن "المبادرة لا تقتصر على التنظيف فحسب، بل تشمل أيضاً توزيع المستلزمات الضرورية للحفاظ على نظافة بيوت الله بشكل مستمر".

وأوضح خوشناو، أن "فرقاً تابعة لبلدية أربيل ستتواجد بصفة مراقبة لضمان استمرارية النظافة، بهدف توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة للمصلين والزوار"، مبيناً أن "هذه الحملة ستظل قائمة ومستمرة حتى آخر أيام عيد الفطر".