أربيل تطلق حملة توعية من كورونا وتحذر السكان

شفق نيوز/ بالتعاون مع وزارة الصحة في إقليم كوردستان والصليب الأحمر الدولي اطلقت محافظة أربيل اليوم الأحد حملة توعية من فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة المحلية في أربيل عاصمة الإقليم اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش انطلاق الحملة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه الحملة تشمل مركز المدينة والاقضية والنواحي التابعة لها وتستمر لمدة أسبوع.

وأضاف أن الهدف من انطلاق الحملة في السوق لتوعية الكسبة والسائحين وزوار المدينة.

وحذر خوشناو بالقول: إذا لم يلتزم المواطنون بالاجراءات الوقائية فهناك مخاوف من زيادة عدد الإصابات مرة أُخرى.