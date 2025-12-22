أربيل تطلق حملة تبرع بالكتب إلى جمجمال لتجاوز آثار الفيضان (صور)

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة المكتبة العام في أربيل، يوم الاثنين، اطلاق حملة للتبرع بالكتب للمكتبة العامة في جمجمال بعد تعرضها لأضرار كبيرة نتيجة الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة مؤخرا.

وقالت مديرة المكتبة العامة في أربيل ناز فلك الدين كاكيي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تهدف إلى تعويض المكتبة العامة في جمجمال التي تضررت نتيجة الفيضانات ،ونطالب من الكتاب و القراء و المثقفين أن يشاركوا في هذه الحملة عبر المكتبة العامة في أربيل ".

وأشارت إلى "جمع 10 آلاف كتاب إلى المكتبة العامة للتبرع بها لجمجمال وتتضمن عناوين مختلفة باللغات الكوردية والعربية والإنجليزية في مجالات متنوعة ".

وأضافت كاكيي، أن "أضرار المكتبة في جمجمال كبيرة جداً وتعرضت إلى العديد من الكتب إلى التلف، لذا العمل على إعادة تأهيل المكان، فالرفوف والغرف كلها تضررت ".

وكانت مناطق عدة في قضاء جمجمال وإدارة گرميان، تعرّضت قبل أيام قليلة، إلى سيول وأمطار غزيرة تسبّبت بعدد من الحوادث التي راح ضحيتها عدد من سكّان هذه المناطق.