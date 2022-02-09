أربيل تطلق تحذيرا من تكرار سيناريو ريان المغربي

شفق نيوز/ حذرت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء أصحاب البساتين والمزارع والعاملين في هذا المجال من ترك آبار المياه من دون أغطية تجنباً لتكرار مأساة الطفل المغربي ريان.

وقالت المديرية في بيان اليوم، "يُرجى لمن يحفرون الآبار خاصة الأفقية والأرتوازية أو أي نوع آخر أن يغطوا رؤوسها أو يصنعوا أحزمة أمان لها داخل أراضيهم لأن فصل الربيع على الأبواب، ومن أجل الّا تُفجع أي أمّ أو أب"، محذرة أصحاب الآبار المخالفين لهذه التعليمات.

وأرفقت المديرية في بيانها صورة لطفلة سقطت قبل سنوات داخل بئر عمقها 30 م في قرية "زاگە و شمشولە"، وقد تم انقاذها بالتعاون مع سكان القرية عبر انتشالها من قبل طفل من سكنة قرية "القادرية".

كما ذكّر البيان بمأساة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر وقبع داخله بضعة أيام قبل أن يتوفى، ويتم انتشال جثته بعد جهود مضنية من محاولات الإنقاذ.

وسقط ريان، البالغ من العمر 5 أعوام، يوم الثلاثاء الماضي، في بئر ضيقة غير مغطاة، بالقرب من منزل العائلة في إقليم شفشاون شمال المغرب، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح يوم الأربعاء، حيث نجحت الفرق المختصة في تفتيت صخرة كبيرة كانت تعرقل مؤقتاً عملية الوصول إلى الطفل.

وتوفي الطفل ريان بعد سقوطه داخل بئر علق فيها لمدة 5 أيام على عمق 32 مترا تحت الأرض .