أربيل تطلق تحذيراً للسكان.. كثافة تساقط الثلوج أغلقت طرقاً رئيسية

شفق نيوز- اربيل

حذر محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء، من سلوك بعض الطرق الرئيسية بسبب استمرار تساقط الثلوج وكثافتها.

وقال خوشناو، في "تحذير" صدر عن مكتبه، ورد لوكالة شفق نيوز، إن أعمال فتح الطرق الرئيسية وإزالة الثلوج ما تزال متواصلة، غير أن كثافة تساقط الثلوج أدّت إلى إغلاق بعض الطرق، داعياً المواطنين إلى عدم سلوك الطرق إلا عند الضرورة، ولا سيما في المناطق الجبلية، خصوصاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، نظراً لاحتمال تشكّل الجليد على الطرق.

كما دعا، السائقين والمسافرين التعاون مع فرق صيانة وحماية الطرق في أربيل، لتمكينهم من تنظيف الطرق من الثلوج وعدم إعاقتهم أمام الآليات المخصصة لإزالتها.

وكانت مديرية صيانة وحماية الطرق الخارجية في أربيل قد أعلنت، في وقت سابق، أن موجة الثلوج غطّت مساحات واسعة من المناطق الجبلية، حيث بلغت سماكتها في جبل سفين نحو 30 سنتيمتراً.

و دعت السكان لتوخي الحذر وعدم استخدام الطرق الجبلية إلا للضرورة القصوى، مع التحذير من اشتداد الموجة واحتمال وصول الثلوج إلى المناطق السهلية والمنخفضة خلال الساعات المقبلة.