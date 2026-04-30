أربيل تطرق أبواب المنافسة الإقليمية.. "الفستق" ينضم لخارطة إنتاج "الحزام الأخضر"

تعتزم محافظة أربيل، الدخول بقوة في مضمار منتجي الفستق الإقليميين، من خلال إدراج زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية ضمن مشروع "الحزام الأخضر" الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان.

وأوضحت المحافظة في بيان، أن المشروع الذي يتألف من ثماني مراحل، أتم بنجاح مرحلته الأولى بغرس أكثر من 500 ألف شجرة زيتون، صُنفت بين صنفين مخصصين للاستهلاك الغذائي وإنتاج الزيت.

ووصف البيان المرحلة الثانية بـ"التحول النوعي"، حيث تقرر البدء بغرس أشجار الزيتون والفستق جنباً إلى جنب، في خطوة تهدف لوضع أربيل على خريطة منتجي الفستق في المنطقة، منافسةً بذلك مراكز الإنتاج التقليدية.

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن المشروع، الذي يمثل "حلماً قديماً" للأهالي، لن يقتصر أثره على إضفاء مظهر حضاري للعاصمة، بل سيشكل حائط صد بيئياً ومورداً اقتصادياً حيوياً يعزز سلة الغذاء في الإقليم.