أربيل تطالب بافتتاح أقسام للغة الكوردية في جامعات إيرانية

شفق نيوز / طالب محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، بافتتاح أقسام للغة الكوردية في جامعات أروميه ومهاباد في إيران، على غرار وجود أقسام للغة الفارسية في جامعات إقليم كوردستان.

وجاء في بيان للمحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن أوميد خوشناو والوفد المرافق له وفي إطار زيارته إلى إيران ، زار حاكمية مهاباد وتم استقباله بحفاوة من قبل حاكمها عارف خدرلو.

وذكر البيان، أن "اللقاء حضره القنصل الإيراني العام في أربيل نصر الله رشنودي، وعدداً من مسؤولي المنطقة، وتحدث خدرلو بصورة عامة عن تاريخ مدينة مهاباد والمنطقة من الجوانب التراثية والفنية والثقافية والسياحية، وسلط الأضواء على المسائل الصناعية والاقتصادية والتجارية في المنطقة".

وطالب محافظ أربيل، وفقاً للبيان، بـ"افتتاح أقسام للغة الكوردية في جامعات أروميه ومهاباد، مثلما يوجد أقسام باللغة الفارسية في جمعات أربيل العاصمة وجامعات الإقليم بصورة عامة".

وقدم خوشناو، هدية محافظة أربيل إلى القنصل الإيراني العام في أربيل، نصر الله رشنودي، وحاكم مهاباد، ورئيس بلديتها، فيما تلقى هو الآخر، هدية الحاكمية، من حاكم مهاباد.