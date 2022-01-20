أربيل تطالب السكان بعدم استخدام هذه الطرق "حتى في حالات الشدة"

شفق نيوز/ حذرت مديرية المرور في محافظة أربيل يوم الخميس السائقين بعدم سلك عدد من الطرق داخل المحافظة حتى لو اقتضت الضرورة.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم فاضل حاجي في بيان اليوم، "نحذر السائقين والمواطنين كافة من أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، وتساقط الثلوج، فإن الطرق أدناه ليست آمنة للاستخدام، ونطلب منهم عدم سلكها على الإطلاق، حتى في حالة الشدة".

والطرق كالاتي:

1- طريق أربيل - شقلاوة.

2-طريق أربيل -كويسنجق.

3-طريق شقلاوة - حيران.

4-طريق "دەربند گومسپان" المؤدي إلى جبل سفين.

5-طريق زينتير - بازيان - رانية.

6-طريق كويسنجق - هيبة سلطان.

7-طريق كويسنجق - كلكله سماقة.

وقررت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس بسبب حالة الطقس.