أربيل تصدر توضيحاً حول اكتظاظ سيطرات الدخول

شفق نيوز/ أصدرت المديرية العامة للسياحة اربيل، يوم الأربعاء، توضيحاً حول مقاطع مصورة أشارت لوجود اكتظاظ ببوابات الدخول إلى عاصمة الإقليم من قبل السياح القاصدين لقضاء عطلة العيد.

وذكرت المديرية في بيان: إن أربيل بدوائرها والمديريات ذات الشأن كافة. استقبلوا السياح برحابة صدر في أيام عيد الأضحى، ونجحت مدينة اربيل بجهودها وسعيها المستمر بتوفير كافة مستلزمات الضيافة والأمان والخدمات للسياح، لكن، ومع الأسف بعض المواقع الاعلامية حاولت نشر بعض الصور والفيديوهات عن التجمعات والازدحام أثناء دخول السياح عبر سيطرات اقليم كوردستان بغرض تشويه صورة السياحة".

وأضافت أنه يجب مراعاة "الجهود الجبارة لمنتسبي السيطرات، الذين تعاملوا بالسرعة المطلوبة في إجراءات الدخول لتجنب تأخير السياح، لكن في بعض الأحيان بسبب وصول أعداد كبيرة في نفس الوقت فمن الطبيعي أن تكون هناك بعض العراقيل البسيطة".

وقالت إن هذا "يدل على نجاح الخطة الاستراتيجية المدروسة لاربيل لزيادة الخدمات السياحية وتسهيل إجراءات لاستقبال السياح".