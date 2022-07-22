أربيل تصدر توضيحاً بشأن الكسور المتكررة في أنابيب مشروع ماء الإفراز الثالث

شفق نيوز / أصدرت إدارة محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن الكسور المتكررة في أنابيب مشروع ماء الإفراز الثالث في المدينة أكدت فيه تخصيص الأموال لإبدال تلك الأنابيب، داعية السكان إلى ترشيد الإستهلاك لحين استكمال المشروع.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مشروع ماء الإفراز الثالث تم تنفيذه في العام 2004 من قبل الولايات المتحدة الامريكية وانتهى إنجازه في العام نفسه، وقاموا بالإشراف على جميع مراحل المشروع بما فيها اختيار نوعية الأنابيب التي هي من نوع (GRP)"، مبينة ان "هذه الأنابيب لها مدة صلاحية محددة للعمل بعد نفادها تتعرض للكسر بسرعة".

وأضاف البيان أن "المحافظة طالبت حكومة الاقليم بتوفير ميزانية لحل هذه المشكلة وقد وافق رئيس الوزراء مسرور بارزاني على ذلك وقد وجه الحكومة المحلية بحل هذه المشكلة".

وتابع البيان أن "الحكومة المحلية قامت بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وتم تخصيص 5 مليارات دينار للبدء بالمرحلة الأولى من تغيير أنابيب المشروع والذي سيحل 80 بالمئة من مشاكل المشروع".

ولفت البيان إلى أن "المحافظة تطمئن المواطنين بأنها ستبذل كل ما بوسعها من جهود لحل هذه المشكلة بشكل كامل"، داعيا المواطنين إلى "مساعدة الجهات المعنية والتقليل من صرف المياه من اجل خفض الضغوط على الانابيب لحين استكمال المشروع".

وكان قائممقام اربيل نبز عبدالحميد قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، حدوث كسر الأنبوب الناقل لمشروع ماء الإفراز الثالث في مدينة أربيل.

وانكسر الأنبوب الناقل لمياه مشروع الإفراز الثالث في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان صباح يوم الثلاثاء الماضي من العاملين في الطريق الستراتيجي 150 متراً .

وكان أنبوب مشروع ماء الإفراز الثالث قد تعرض لكسرين قبل نحو أكثر من أسبوعين يوما بسبب الضغط عليه والذي يُعد الشريان الرئيسي لماء اربيل.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.