أربيل تصدر توجيهاً للشركات العاملة في مجال منظومات الغاز

شفق نيوز / أصدرت الحكومة المحلية في محافظة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، توجيها للشركات العاملة في مجال منظومات الغاز.

ووجهت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز جميع اصحاب الشركات العاملة في مجال منظومات الغاز (L PG) بـ"مراجعتها وتسليم كامل المعلومات عن عملها إلى المحافظة".

‏وأضاف البيان أن "هذا التوجيه يأتي لغرض إرسال اللجان المختصة إلى هذه الشركات وفحص المنظومات التي يبيعونها للمواطنين".

وفي الأسبوعين الأخيرين من شهر تشرين الثاني الماضي، شهدت مناطق عدة في إقليم كوردستان، ظاهرة تسرب الغاز التي تسببت باندلاع حرائق راح ضحيتها العشرات.

ووجهت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في 23 تشرين الثاني 2022، الشركات العاملة في تجهيز الغاز المسال بالتسجيل لدى وزارة الداخلية بهدف اتباع الإجراءات التي تصدرها الوزارة من أجل تفادي الانفجارات التي شهدتها محافظتا السليمانية ودهوك.

وكان محافظ أربيل قد أعلن، في 22 تشرين الثاني 2022، اتخاذ تدابير وإجراءات لتفادي وقوع حوادث انفجارات الغاز، مضيفا أن المحافظة أصدرت 9 قرارات بهذا الصدد.

كما وجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الحكومات المحلية والإدارات المستقلة في كوردستان بإيقاف العمل بمنظومات الغاز.