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أربيل تصدر تحذيرا من سيول جارفة جراء امطار غزيرة محتملة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T14:14:07+0000
أربيل تصدر تحذيرا من سيول جارفة جراء امطار غزيرة محتملة

شفق نيوز/ حذرت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل يوم الثلاثاء من سيول قد تغمر مناطق خاصة المنخفضة منها اثر امطار غزيرة من المحتمل ان تجتاح المحافظة خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، ان مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان قد ابلغتها بتوقع هطول امطار بغزارة وتحديدا غدا الاربعاء لذا يتعين على المواطنين اخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المنخفضة التي تغمرها السيول سنويا وترتفع فيها مناسيب مياه الامطار.

وتوقعت مديرية الانواء الجوية في الاقليم أن تجتاح يوم غد الاربعاء موجة باردة تنخفض معها درجة الحرارة الى ما دون الصفر مئوية يصاحبها تساقط للأمطار بعضها غزيرة ورعدية مع هطول الثلوج على المناطق الجبلية الا ان قوة هذه الموجة تضعف مساء نفس اليوم.

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