أربيل تصدر تحذيراً لسائقي السيارات

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة لشرطة مرور محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، سائقي السيارات من الانخداع من قيام كاسحات الثلوج بإزالة الثلوج المتراكمة على الشوارع، مطالبة إياهم بالسير ببطء شديد أثناء خروجهم من الأنفاق.

وجاء في بيان للمتحدث باسم شرطة مرور أربيل فاضل حاجي ورد لوكالة شفق نيوز، مع حلول موسم هطول الثلوج وسقوط الأمطار تكون فيه الشوارع والطرق خطيرة، بخاصة في مداخل الأنفاق ومخارجها.

وقال البيان انه يتوجب على الأهالي قيادة السيارات امام مخارج الأنفاق بحذر شديد، كون المركبات ستمر في شوارع رطبة وزلقة أثناء خروجهم من شوارع يابسة داخل النفق مباشرة ويتعرضون للتزحلق، ملتمسا من السائقين ان يقودوا سياراتهم ببطء شديد اثناء خروجهم من الانفاق وعدم الانخداع برؤية الثلج وفرق كسح الثلوج كون الشوارع تبقى زلقة.

ولفت الى ان الذي تقوم به آليات كسح الثلوج هو رفع طبقة من الثلج وتبقى طبقة أخرى خفيفة وهي خطيرة جدا بسبب تجمدها وتصلبها عندما يكون ما تحتها الجليد او الثلوج.