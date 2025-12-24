أربيل: تشييع جثمان المخرج الراحل زهير عبد المسيح إلى مثواه الأخير (صور)

شفق نيوز- أربيل

جرت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مراسم تشييع جثمان المخرج والفنان زهير عبد المسيح، الذي توفي يوم السبت الماضي في السويد عن عمر ناهز 77 عاماً.

والراحل من مواليد قضاء عنكاوة في أربيل عام 1948، حيث أتم دراسته الأكاديمية في بغداد وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة (قسم المسرح) عام 1973، وبدأت مسيرته العملية في الإخراج المسرحي عام 1969 من خلال عمله الأول (مومداني متران) في عنكاوة.

إذاعياً وتليفزيونياً ساهم عبد المسيح في تأسيس قسم التمثيل في إذاعة بغداد عام 1970، وعمل مع مجموعة من جيله مثل طلعت سامان وأحمد سالار. وانتقل لاحقاً إلى العمل في التلفزيون، حيث شغل منصب مساعد مخرج في إنتاج مسلسلات كوردية معروفة منها: "انەوازان - مەرەزة - خولەی چەخماخە".

أما في فترة الثمانينيات، فقد تولى إخراج وكتابة سيناريوهات لأعمال تلفزيونية منها (جەنابی جانەوەر) و(تاپۆ حەقی چییە).

على الصعيد السياسي، التحق الراحل عام 1974 بصفوف ثورة أيلول/ سبتمبر وعمل مخرجاً في إذاعة (صوت كوردستان العراق).

وفي عام 1999 غادر العراق ليستقر في دولة السويد، حيث بقي هناك حتى وفاته مطلع الأسبوع الجاري.

وقد وصل جثمان الراحل إلى مسقط رأسه في أربيل ليوارى الثرى، وسط حضور من الأوساط الفنية والثقافية في الإقليم.