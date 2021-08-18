أربيل تشهد إقبالاً كبيراً على التطعيم باللقاح المضاد لكورونا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تزايد إقبال السكان على تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وقال مدير الصحة الدكتور دلوفان محمد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه "تم تخصيص مركز صحي للأشخاص من ذوي الإعاقة في أربيل يهدف إلى تقديم التسهيلات اللازمة إلى هذه الشريحة من المجتمع".

وبيّن أن مديرية صحة أربيل افتتحت هذا المركز للأشخاص من ذوي الإعاقة بهدف عدم حرمانهم من التطعيم باللقاح المضاد للوباء.

كما نوه المسؤول الصحي إلى أنه منذ قرابة شهر ازداد أعداد المواطنين الراغبين بتلقي اللقاح، قائلا: إن الطلب ارتفاع بشكل كبير على اللقاحات في المؤسسات والدوائر الحكومية وغير الحكومية لذا نعتقد أنه من الضروري التعاون مع مؤسسة حقوق الإنسان لتقديم التسهيلات إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة".