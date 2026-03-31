أربيل تشن حملة ضد "الخط المجهول"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت محافظة أربيل، يوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة أمنية ورقابية واسعة استهدفت ظاهرة بيع خطوط الاتصال "السيمكارت" غير المسجلة (بێ سەرەتا)، مما أسفر عن إغلاق عشرات المحال التجارية وضبط آلاف البطاقات المخالفة.

وذكر بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة الخاصة بتنفيذ التعليمات رقم (8) لسنة 2021، وفي إطار جهودها لترسيخ سلطة القانون وتنظيم قطاع الاتصالات، نفذت حملة تفتيشية مكثفة لمنع بيع السيمكارتات مجهولة الهوية في أسواق العاصمة".

وأوضح البيان أن "الحملة التي جرت خلال الفترة من 1 آذار ولغاية 31 آذار 2026، وبإشراف مدير شؤون الداخلية في المحافظة وعضوية ممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وشرطة الانضباط وشرطة البلدية، أسفرت عن ضبط (1685) سيمكارت غير مسجل".

ووفق البيان، فبسبب مخالفة التعليمات والتمادي في البيع غير القانوني، تقرر إغلاق (17) محلاً لبيع الهواتف النقالة، مع فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية بحق أصحابها".

وأشار إلى أن المحال المغلقة هي: (نور موبايل، دانا فون، أورجينال فون، زيلان فون، تين فون، آيتي موبايل، ڕەوەند موبايل، كوردستان موبايل، نازناز فون، شمال فون، نیاز كارت، نشأت وبشدار موبايل، وليد موبايل، محمد وواحد موبايل، بشدار موبايل، هاودەر موبايل، وماي فون).

وأكدت محافظة أربيل، في ختام بيانها، أن "هذه الحملات ستستمر دون تهاون لحماية أمن المواطنين ومنع أي نوع من التجارة غير القانونية التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو استخدام هذه الخطوط المجهولة في أغراض غير مشروعة".