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أربيل تشكو من صعوبة السيطرة على السلاح غير المرخص

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-20T08:42:27+0000
أربيل تشكو من صعوبة السيطرة على السلاح غير المرخص

شفق نيوز/ شكا رئيس الحكومة المحلية لمحافظة اربيل أوميد خوشناو يوم السبت من صعوبة السيطرة على السلاح غير المرخص خاصة في ظل الأوضاع التي شهدتها البلاد من حروب وصراعات.

تصريح خوشناو جاء في تصريح أدلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، بالتزامن مع وقوع حوادث قتل وانتحار في المحافظة.

وقال المحافظ: في المدة الماضية أطلقنا حملة أمنية لضبط الأسلحة غير المرخصة، والتي استمرت لعدة أيام، وأثمرت نتائجها عن مصادرة عدد من تلك الأسلحة، مستدركا القول: نحن نعيش في واقع وفي منطقة دائما ما شهدت صراعات وحروباً مما سهّلت عملية وقوع الأسلحة بأيدي المواطنين.

وأضاف أن قانون الأسلحة، ومنح تراخيصها ضمن طور التعديل والذي من خلاله سيتم تشديد الإجراءات للحد من الحوادث غير المرغوب بها التي دائما ما تقلق السلطات رغم اتخاذها التدابير القانونية الحازمة إزائها.

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