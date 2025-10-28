أربيل تشرع بإعادة تأهيل أقدم مقبرة في المدينة.. صور

شفق نيوز- أربيل

أطلقت محافظة أربيل، يوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل "المقبرة الكبيرة" في مركز المدينة، بكلفة تجاوزت 820 مليون و709 آلاف دينار من ميزانية المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المشروع يأتي في إطار الجهود الرامية للحفاظ على المعالم التراثية والحضارية في أربيل، حيث تُعد المقبرة من أقدم وأشهر المقابر في المدينة، وتمثل جزءاً من ذاكرة المجتمع وأحد المعالم التاريخية التي توثق ماضي العاصمة الكوردستانية.

وتتضمن أعمال المشروع، بحسب البيان، إنشاء مساحات خضراء وزراعة أشجار ونباتات دائمة الخضرة، إلى جانب تنفيذ نظام إنارة حديث وتركيب كاميرات مراقبة لتحسين مستوى الأمن والنظافة داخل الموقع.

كما تشمل الخطة إعادة تأهيل الممرات الداخلية ومناطق مرور المواطنين بما ينسجم مع الطابع التاريخي للمقبرة، وفقاً للبيان.