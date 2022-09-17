أربيل تشرح خطتها لمواجهة الفيضانات

شفق نيوز/ أكدت الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، وضعها خطة محكمة للتخفيف من حدة أضرار الفيضانات التي قد تحدث في موسم الشتاء المقبل.

وقال رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين، ان اربيل ونظرا لجغرافيتها كانت معرضة دائما الى حدوث الفيضانات خلال السنوات الماضية"، مستدركا القول "لكن للأسف في العام الماضي كانت أعداد الفيضانات أكثر من أي وقت، واسفرت عن ضحايا بشرية وان السبب الأساسي للفيضانات يعود الى التغيرات المناخية".

وأضاف ان الفرق الحكومية تعمل بشكل مستمر للتخفيف من حدة الفيضانات في حال وقوعها، مبينا "بدأنا في العمل بعدة مشاريع في انشاء مجاري تصريف مياه الأمطار وتسليك القديمة منها وازالة التجاوزات ووضع الخطط لمواجهة الأزمات".

وكان وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، ان حكومة الإقليم خصصت أكثر من 35 مليار دينار عراقي لمواجهة الكوارث الطبيعية والفيضانات.