أربيل تشدد قيود كورونا وتلزم الموظفين وأفراد الأمن بتلقي اللقاح

شفق نيوز/ اصدرت غرفة عمليات اربيل لمواجهة فيروس كورونا، يوم الاثنين، جملة من القرارات والتوصيات لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا المستجد covid19 في المحافظة، داعية الموظفين وجميع القوات الامنية لتلقي اللقاح المضاد للفيروس خلال شهرين وبخلافه سيكونون عرضة للعقوبة وفقا لقانون انضباط الموظفين والقوى الامنية.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت مساء الاثنين اجتماعا باشراف محافظ اربيل اوميد خوشناو وبحضور رئيس مجلس المحافظة علي رشيد في ديوان المحافظة واتخذت جملة من القرارات والتوصيات استنادا الى قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اقليم كوردستان، ومن اجل حماية سلامة الصحة العامة في المدينة ونظرا لحساسية وخطورة الوضع غير المرغوب فيه بسبب ما يلوح عن تصاعد وتفشي فيروس كورونا.

وطالب البيان المواطنين بايقاف كل التجمعات والاحتفالات في قاعات المساجد والبيوت والاماكن العامة بمناسبة المولد النبوي كون انه تم القيام بما هو لازم في اربيل من خلال المراسيم والاستذكارات المهيبة التي شهدتها المدينة، مطالبا الجميع الالتزام بهذا القرار.

ودعا البيان جميع القائممقامين ومدراء النواحي في حدود المحافظة لتنفيذ جميع الاجراءات التي اقرتها الغرفة كما هي، مانحا اياهم جميع السلطات لتشديد تلك الاجراءات اينما كانت لازمة.

والزم البيان الجميع بارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة سواء أكانوا مطعمين باللقاح او لم يكونوا، مؤكدا ان القائممقامين ومدراء النواحي سيشرفون على تنفيذ هذا القرار.

والزم البيان جميع موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية وفي حدود المحافظة بما فيها قوى الامن الداخلي والبيشمركة التطعيم ضد الفيروس خلال شهرين، محذرا المخالفين من المحاسبة وفقا لقانون انضباط الموظفين.

واضاف البيان ان مجالس العزاء في الازقة والقاعات والبيوت وتحت الخيم وفي الحدائق واي مكان اخر ممنوع ويعاقب المخالفون وفقا للقانون، مخولا مراكز الشرطة بمراقبة مناطقهم.

كما الزم البيان جميع العاملين في القطاع الخاص ان يكون لهم بطاقة التلقيح ضد الفيروس.

وتابع البيان انه يتوجب على الاساتذة وموظفي المدارس والجامعات والمعاهد والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم 18 عاما ان يطعموا باللقاح قبل 1 / 12 / 2021.

وطالب البيان الائمة والخطباء الدينيين وكما كانوا متعاونين سابقا ان يكونوا متعاونين في نشر الوعي الصحي والتوصيات الصحية واجراءات الوقاية.

وخير البيان اولياء امور الطلبة ان يقرروا قبل 31 / 10 / 2021 ان يكون دوام ابنائهم حضوريا في المدارس او الكترونيا (اون لاين).

وبشأن المؤتمرات والتجمعات الزم البيان الحضور اما ان يكونوا من حاملي بطاقة التطعيم او ممن اجروا فحص كورونا، مبينا انه من اجل هذا الامر فان اصحاب الفنادق والقاعات والاماكن مسؤولون امام الاجهزة المعنية.

وخول البيان شرطة المرور ان يتخذوا الاجراءات المناسبة بحق السائقين والركاب غير الملتزمين بالاجراءات الوقائية والتوصيات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات.

واشار البيان الى انه رعاية للعمل والكسب ومعيشة المواطنين فان الغرفة لم تلجأ لخيار الحجر ومنع التجوال العام، مستدركا انه اذا لم يلتزم المواطنون في الاقضية والنواحي والاماكن والازقة بالاجراءات الوقائية والتوصيات الصحية فانه من اجل حماية الصحة والسلامة العامة في المدينة سيتم اللجوء لتشديد الاجراءات، مطالبا الجميع الالتزام من اجل عدم سير الاوضاع الصحية لما هو أسوأ من الوضع الحالي.