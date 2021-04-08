أربيل تشدد الإجراءات بسبب كورونا وتعد بتخفيفها في شهر رمضان بشرط

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن قرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية الأيام الأربعة المقبلة، واعداً بتخفيف الإجراءات في شهر رمضان في حال انخفضت نسبة الإصابات بالوباء.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن غرفة العمليات في اربيل اجتمعت اليوم لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لمواجهة كورونا، مردفا بالقول إنه في الاجتماع تقرر تنفيذ قرارات اللجنة العليا التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأضاف "طالبنا من مواطني محافظة اربيل الاخذ بنظر الاعتبار الإجراءات الوقائية وتنفيذها لتقليل الإصابات، ولكن للاسف مع انه في بعض الأماكن كان تطبيق الإجراءات جيدة، ولكن في بعض الاماكن لم تكن كذلك، ولهذا اتخذ هذا القرار لفرض حظر جزئي للتجوال".

وشدد خوشناو على أن "جميع القوات الامنية من الآسايش والشرطة والزيرفاني ستضع نقاطا، وستغلق جميع نقاط التفتيش في معابر مدينة اربيل، ولهذا نطلب من الجميع ان يساعدوننا وان كان لدى أحد زيارة اربيل القدوم قبل الساعة الثامنة لانه بعدها ستغلق جميع المعابر".

وطالب المحافظ سكان أربيل كافة "بالالتزام بقرار اللجنة العليا للعمل على تقليل الإصابات بالفيروس"، قائلا: نحن من جانب نحمل هموم الكسبة ومن جانب آخر نحمل هموم زيادة الإصابات والوفيات، ولكن الاهم صحة وسلامة المواطنين.

ومضى بالقول: نتمنى ألّا نتجه نحو اجراءات اشد"، مؤكدا أنه "ومنذ الساعة الثامنة ستغلق جميع الاماكن ولهذا نطالب من المواطنين التعاون معنا".

وأشار خوشناو إلى أنه "مع الاستعداد لشهر رمضان نتمنى ان تنخفض الإصابات وأن نسيطر على الوباء وبعدها ستجتمع اللجنة العليا لاتخاذ القرارات الخاصة بشهر رمضان المبارك"، مبينا أن "الاجتماع سيكون في 12 من الشهر الجاري ووقتها ستكون الإجراءات وفق الموقف الوبائي".

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء حظر تجوال جزئي لمدة أربعة أيام، لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام الاخيرة.

وبحسب بيان للداخلية، فإن الحظر يشمل تجوال المركبات والأشخاص في جميع محافظات الإقليم من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الخميس الثامن من نيسان لغاية الثاني عشر منه.

واضاف ان القرار لا يشمل مرور سيارات الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف والدبلوماسيين وسيارات القوات الامنية والفرق الصحية وشركات النفط وشركات الاتصالات وسيارات الإسعاف والصحفيين الذين لهم واجب رسمي، لافتا الى ان الصيدليات الخافرة تبقى مفتوحة.

وأوضح البيان، أن القرار اتخذ بناءً على مقترح من وزارة الصحة وبسبب تصاعد معدلات الاصابة بفيروس كورونا وكثرة الضحايا، ومن اجل حماية الأمن الصحي لاقليم كوردستان.

وتابع ان حركة التبادل التجاري تبقى مفتوحة بين المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم ومع محافظات الوسط والجنوب العراقي، مبينا ان اجراءات الوقاية السابقة تبقى سارية المفعول.