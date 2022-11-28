أربيل تشارك في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ندوة حوارية حول مناهضة العنف ضد المرأة ضمن حملة عالمية بهذا الصدد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه الفعالية جزء من الحملة العالمية "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" وهي برعاية حكومة اقليم كوردستان، والامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم لشؤون المرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومؤسسة التنمية الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

وقالت عضو مكتب سكرتارية اتحاد نساء كوردستان، زيبا طه، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه الحملة بعنوان العمل 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يتم فيها تكثيف الجهود للمناقشة حول المشاكل التي تواجهها المرأة في المجتمع، خاصة مع انفتاح المجتمع بتقدم الزمن، وسيتم خلال هذه الأيام 16 وضع آليات واضحة لمناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان وعموم العراق وهذا ما يسعى اليه اتحاد نساء كوردستان".

واشارت الى ان "الحملة ‏تستهدف مختلف الفئات النسوية داخل المجتمع وتعتبر الايزيديات من الفئات الأساسية المشاركة".

بدورها أوضحت الفتاة الايزيدية المشاركة في الندوة، إسراء محمود، لوكالة شفق نيوز، ان "هذه الحملات من الممكن أن تساعد بشكل كبير في حل المشاكل التي تواجه المرأة بشكل عام في المجتمع والمشاكل التي تواجهها المرأة الايزيدية بشكل خاص خاصة بعد نزوح ولجوء أعداد كبيرة من النساء الايزيديات بسبب الحرب خلال السنوات الماضية".

وتتضمن الندوة معارض للحرف اليدوية والفن للناجيات من العنف والنازحين من خلال مشاركة كبيرة للمنظمات غير الحكومية، كما تتضمن ثلاث حلقات من النقاش المتخصص الذي يجمع اخصائيين حكوميين ودبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة ونشطاء ومنظمات غير حكومية لمناقشة مواضيع عدة حول مكافحة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين وإشراك الرجال بالعمل في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والعمل على منع الزواج المبكر.