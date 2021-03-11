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أربيل تسمح بالاحتفال بنوروز بشروط: العزل والحظر الشامل لن يكون خيارنا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-11T08:44:08+0000
أربيل تسمح بالاحتفال بنوروز بشروط: العزل والحظر الشامل لن يكون خيارنا

شفق نيوز/ أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الخميس السماح للسكان بالاحتفال بأعياد نوروز ولكن ضمن إطار الإجراءات والتدابير الوقائية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "بالنسبة لاعياد نوروز والتنزه وقصد الأماكن العامة سيُسمح للسكان بالاحتفال وفي اطار التدابير والاجراءات الوقائية والا يعقدوا التجمعات الجماهيرية"، مؤكدا بالقول "سنسمح بالاحتفال ونمنع التجمعات". 

كما أكد ان السبيل الوحيد الذي أمامنا الالتزام بالتدابير الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. 

وقال خوشناو ايضا "نطمئن سكان اربيل واقليم كوردستان قاطبة لن نعود إلى العزل وفرض الحظر الشامل مرة أخرى ولن يكون من ضمن خيارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا".

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