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أربيل تسلّم 93 متهماً ومداناً إلى محافظات وسط وجنوبي العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-10T17:07:05+0000
أربيل تسلّم 93 متهماً ومداناً إلى محافظات وسط وجنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس أنها سلمت 93 متهماً ومداناً إلى محافظاتهم في وسط وجنوبي البلاد خلال ستة أشهر من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل الرائد هوكر عزيز لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة أربيل أعادت 93 متهماً ومداناً بجرائم جنائية إلى محافظاتهم في وسط وجنوبي البلاد".

وأضاف أن هذه الإحصائية تشمل ستة أشهر من العام الجاري، مشيراً إلى أن مديرية شرطة أربيل ستنشر قبل نهاية العام الجاري الإحصائية الكاملة الخاصة بتسليم المدانين والمتهمين إلى محافظاتهم في وسط وجنوبي العراق.

وأشار عزيز إلى أن تسليم المتهمين والمدانين يأتي ضمن التنسيق بين وزارتي الداخلية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

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